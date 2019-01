Mercati Borse: l’anno inizia all’insegna della volatilità

di Michela CoricelliChiusure contrastate per le borse europee, dopo una prima seduta dell'anno volatile, appesantita dai timori del rallentamento globale, in particolare cinese.Milano vira in territorio positivo e strappa un +0,04%, insieme a Londra a +0,09% e Francoforte a +0,20%. Parigi, per tutto il giorno la più pesante, cede lo 0,87%.A Piazza Affari soffre il comparto bancario, con il titolo Carige sospeso dopo il commissariamento della banca da parte della Bce. Brilla invece il titolo Juventus a +10%.Wall Street procede contrastata e cauta, con il Nasdaq in leggero rialzo e il Dow Jones in lieve calo.Aiuta i listini il rialzo del prezzo del petrolio di quasi il 3%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è a 251 punti base (rendimento: 2,68%). L'euro frena e si scambia a 1,1349 dollari.