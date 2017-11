Borse, avvio di seduta in ordine sparso

di Michela Coricelli Aperture miste per le borse europee. Milano è in lieve calo dello 0,09%, Francoforte in rialzo dello 0,26% in linea con Londra a +0,24%; Parigi giù dello 0,11%.Atteggiamento cauto dei listini del Vecchio Continente, dunque, dopo la nomina del nuovo presidente della Federal Reserve Jerome Powell e dopo la presentazione della riforma fiscale voluta da Trump.Wall Street ha reagito contrastata: Dow Jones a +0,35% e Nasdaq a -0,02%.Tokyo oggi è rimasta chiusa per festività, mentre Hong Kong guadagna lo 0,33% e le borse cinesi si mostrano deboli.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco ancora ai minimi da un anno a 141 punti base (rendimento: 1,78%).L'euro si scambia a 1,1649 contro il dollaro.