Avvio di settimana debole per le borse , sospesa al ribasso Carige

di Sabrina Manfroi Dopo un avvio di settimana in calo, sulla scia di Tokyo che ha chiuso a -0,60%, le borse europee limano le perdite: Milano -0,15%, come Francoforte, Londra -0,30%, Parigi sopra la parita'.La Consob ha riammesso alle contrattazioni Banca Carige dopo l'accordo sull'aumento di capitale che partira' mercoledi 22. Il titolo non riesce a fare prezzo e viene sospeso per eccesso di ribasso (-49%). Sospeso al rialzo invece Creval che nella settimana aveva lasciato sul terreno il 34%.Nel listino principale scende Mediobanca - 3,7%, Mediolanum -2,6%. Sale Banco Bpm +1,34% bene anche Mediaset + 1,70%.L'euro riconquista quota 1,1760 sul dollaro.