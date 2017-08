ECONOMIA

2017/08/30 09:28

Mercati Borse, avvio positivo in Europa dopo i rialzi in Asia e a Wall Street

Condividi di Maria Giovanna Lorena Le borse europee reagiscono dopo i ribassi di ieri e iniziano la seduta con gli indici in progresso, sulla scia dei rialzi di ieri sera a Wall Street e di stamane in Asia: Tokyo +0,74% in chiusura. Milano nelle prime contrattazioni segna +0,63%, Londra +0,52%, Parigi +0,55%, Francoforte +0,57%.



Inizio di seduta sotto quota 1,20 per l'Euro, a 1,1950 sul Dollaro, sempre ai massimi da inizio 2015. Ripiega ma solo lievemente la quotazione dell'oro, a 1.312 dollari per oncia: è il livello del settembre dello scorso anno, raggiunto dopo che gli investitori, allontanandosi dal campo più rischioso delle azioni, hanno fatto via via confluire denaro su un porto considerato più sicuro, classico bene rifugio. Infine, il fronte dei titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund si colloca a 170 punti base in avvio di seduta.



