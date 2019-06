Mercati Borse: bene Milano dopo asta Btp

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta positiva per Milano che ha guadagnato lo 0,82%. Piatte Londra e Parigi, in rialzo Francoforte, +0,44%. Lieve rialzo a Wall Street.In calo lo spread che chiude a 262 punti base dopo l'asta di Btp che visto collocati 6,5 miliardi di titoli a 3,7 e 15 anni, con rendimenti in flessione. A Piazza Affari bene Diasorin, +3,48% e Amplifon +3,37%. In luce ancora Azimut, +2,9% e Buzzi +2,26%. In fondo al listino Ferragamo che ha perso l'1,2%. In rialzo il prezzo del greggio, col Brent a 61,7 dollari al barile. Euro debole sul dollaro, 1,1275.