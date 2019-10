Borse caute: attesa per i negoziati sulla Brexit

Condividi

di Michela Coricelli Avvio di seduta cauto per le borse europee, che restano alla finestra in attesa di sviluppi nei negoziati sulla Brexit. Milano cede lo 0,20%, Parigi perde lo 0,10% in linea con Londra e Francoforte parte praticamente piatta.A Piazza Affari deboli fin da subito il comparto industriale e il lusso, che ieri avevano registrato ottimi guadagni.In Asia mercati contrastati. Tokyo scommette su una Brexit ordinata e sull'intesa Usa-Cina sui dazi: la borsa giapponese termina a +1,20%. Shanghai debole, invece, perde quasi mezzo punto.Wall Street ha messo a segno una seduta positiva, in particolare il Nasdaq - con i titoli tecnologici - ha guadagnato oltre un punto. Oltreoceano è iniziata la stagione delle trimestrali.L'euro si rafforza leggermente e si scambia a 1,1045 contro il dollaro.