Mercati Borse caute, euro stabile

di Paolo Gila Investitori prudenti in Europa, stanno alla finestra per vedere come sarà l’evoluzione della Brexit e soprattutto in attesa dei dati sulla produzione industriale a gennaio, che saranno pubblicati da Eurostat alle ore 11. Milano segna -0,04% in linea con Parigi. Anche Londra e Francoforte viaggiano poco sotto la parità cedendo intorno allo 0,15%. Stabile lo spread btp/bund a 248 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 54%. Euro contro dollaro, poco sotto quota 1 e 13, precisamente a 1,12 e 85.