Mercati Borse caute in attesa di Trump Anche gli investitori aspettano Trump. Grande attesa per il discorso di insediamento del nuovo presidente americano, con i mercati in cerca di chiarezze sugli orientamenti economici da qui in avanti

Milano

di Maria Giovanna LorenaDopo un avvio debole, a metà seduta le borse non mostrano grandi spunti. Londra si ferma a +0,03%, Francoforte +0,16%, Parigi +0,43%, mentre l'indice principale di Milano cresce dello 0,23% in una giornata dominata da grande prudenza. In evidenza sul listino milanese anche oggi Fca +1,8%, seguito da Eni ed Enel, in rialzo di circa 1 punto percentuale. Acquisti anche su alcuni bancari: Bper +0,8%, Intesa Sanpaolo +0,4%. In calo invece altri titoli del settore creditizio, come Unicredit -1,3% e Ubi Banca, inizialmente in rialzo, in passivo del 2%.Peggiore tra i titoli principali Yoox, penalizzato anche oggi dal mercato, e in ribasso di quasi 4 punti percentuali. Pochi movimenti nel cambio tra Euro e Dollaro: 1,0630. Quanto ai titoli di Stato, lo spread si porta a 161 punti base e il rendimento del decennale italiano risale al 2%.