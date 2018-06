Borse: chiusura in profondo rosso

di Michela Coricelli Chiusura in forte calo per le Borse europee, sulla scia dei timori di inasprimento della guerra dei dazi tra Usa, Cina e Europa.Milano cede il 2,44%, appesantita dal comparto bancario e industriale. Per Prysmian un tonfo del 10% legato alla revisione delle stime sui risultati 2018 e i costi aggiuntivi di 50 milioni; Unipol giù del 6,15% e Stm -4,81%.La borsa di Londra perde il 2,26%, Francoforte il 2,46%, Parigi l'1,92%.Wall Street prosegue negativa, con il Dow Jones a -1,48% e Nasdaq -2,16%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 247 punti base con rendimento del nostro decennale al 2,8%.L'euro si scambia a 1,1690 contro il dollaro.