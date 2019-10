Borse col fiato sospeso, occhi puntati sulla Brexit

Condividi

Milano

di Fabrizio PattiDopo i progressi dei giorni scorsi le borse europee aprono all'insegna della prudenza e dell'attendismo: Milano e Francoforte sono piatte, Parigi leggermente negativa, Londra leggermente positiva.Gli sono occhi puntati sulla Brexit, in concomitanza con il Consiglio europeo che si occuperà del tema. Per giorni i passi avanti nelle negoziazioni hanno spinto la ripresa della sterlina verso il dollaro: 4,65% nell'ultima settimana, riducendo a 2 punti il calo degli ultimi sei mesi. Oggi brusca inversione, -0,30%, dopo che il Partito Unionista dell’Irlanda del Nord ha ribadito di non sostenere la bozza di accordo con l'Unione europea.Ma a dettare gli umori dei mercati sono anche i dati che arrivano dagli Stati Uniti. I consumi a settembre sono stati più deboli delle aspettative: -0,3%, contro il +0,3% atteso e il +0,6% precedente. Wall Street ieri ha chiuso in lieve calo e sale la pressione sulla Fed perché abbassi i tassi nella riunione della prossima settimana.Questa mattina le borse in Asia sono poco mosse, con l'eccezione di Hong Kong, che sale di mezzo punto.Se si allarga lo sguardo, nell'ultima settimana il Ftse Mib della Borsa di Milano è salito del 4,20%. Il progresso è del 22,4% da inizio anno.Oggi migliori titoli Poste, Diasorin e Terna, con progressi di poco più dell'1 per cento. Chiudono la classifica del Ftse Mib Campari, Tenaris e Saipem.