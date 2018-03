Mercati Borse contrastate e deboli, torna l’incertezza

Condividi

di Paolo Gila Chiudono in ordine sparso e tutte in calo le borse europee, che hanno faticato a cercare un equilibrio sin dalle prime battute in mattinata. L’avvio debole di Wall Street nel pomeriggio, con un parziale recupero nel corso della seduta (Dow Jones +0,05% alle 17 e 30), non è bastato a rasserenare il clima.Pesante la flessione di Francoforte, la più debole, con una perdita dell’1,97%. Parigi e Londra hanno ceduto rispettivamente l’1 e 09% e lo 0,78%.Milano ha segnato nel finale un calo dello 0,70 %, con vendite che hanno colpito soprattutto gli industriali, i tecnologici e le società automobilistiche. In forte acquisto invece Luxottica (+5%) dopo il via libera dell’Antitrust europea alla fusione con Essilor. Bene anche le società legate alla fornitura di servizi come Terna.Sul mercato dei cambi, l’euro viaggia poco sotto quota 1 e 22 contro dollaro.