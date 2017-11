Mercati Borse contrastate, euro in calo

di Paolo Gila Dopo una partenza incerta nel pomeriggio Wall Street ha consolidato i progressi e alle 17 e 30 si è presentata con il Dow Jones a + 0,14% e il Nasdaq a + 0,44%.Le indicazioni americane non sono tuttavia bastate a dare un colpo di reni alle piazze europee che hanno scontato le tensioni catalane. La Borsa di Madrid ha chiuso in calo di un punto. Parigi e Londra si sono mosse poco sopra la parità, mentre Francoforte, la migliore, ha segnato + 0,28%.Milano ha chiuso con un calo dello 0,14% ma archivia comunque una settimana positiva con un guadagno in cinque sedute dello 0,91%.Sul versante dei cambi l’euro si è indebolito contro dollaro, scendendo a 1,16 e 05.