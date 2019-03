Borse contrastate, euro stabile

Condividi

di Paolo Gila L’andamento positivo e in sensibile crescita delle borse statunitensi nel pomeriggio non ha modificato l’assetto delle borse europee, che hanno chiuso in ordine sparso.Francoforte ha perso lo 0,46%, Parigi ha segnato -0,07%. Londra è stata la migliore con un guadagno dello 0,88%. Milano dal canto suo ha segnato +0,20%.Lo spread btp bund ha chiuso a 241 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 44%.Infine l’euro, stabile contro dollaro.