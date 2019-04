Mercati Borse contrastate, euro stabile

di Paolo Gila L’avvio in leggero progresso di Wall Street ha contribuito a rasserenare solo in parte il clima in Europa. Milano guadagna lo 0,10%, la migliore è Parigi +0,66%. Francoforte cresce di un quarto di punto, Londra arretra dello 0,24%.In calo lo spread btp/bund, a 241 punti base con il rendimento dei decennali al 2 e 38% dopo l’asta dei btp a 3,7 e 15 anni, con i rendimenti stabili.L’euro contro dollaro è inchiodato a quota 1,12 e 70.