Borse contrastate in attesa della BCE

di Paolo Gila In attesa del discorso del presidente della Bce Mario Draghi che seguirà il vertice dell’istituto di Francoforte chiamato a riflettere sulle future linee di politica monetaria, i listini azionari europei viaggiano in ordine sparso dopo un avvio neutrale.Milano cede lo 0,44% in linea con l’andamento di Londra (-0,50%). In leggero progresso Parigi (+0,19%) e Francoforte (+0,36%).In leggero rialzo lo spread, a 242 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 82% mentre l’euro è stabile contro dollaro a 1,16 e 20.