Mercati Borse contrastate, in calo l’euro

di Paolo Gila Wall Street ha aperto nel pomeriggio con gli indici Dow Jones e Nasdaq su posizioni di neutralità. C’è attesa per la definizione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali, mentre non ha al momento sortito effetto il calo delle domande di sussidi di disoccupazione, scese ben oltre le attese.In questo clima resta inalterato il quadro delle borse europee, che restano contrastate. Milano e Londra cedono intorno allo 0,35%, Francoforte si apprezza dello 0,40%. Parigi viaggia poco sotto la parità.A Piazza Affari cede terreno Unicredit mentre gli acquisti si concentrano su altri bancari come Intesa e Banca Generali. Deboli gli energetici e gli industriali.Lo spread Btp/Bund è a 254 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 53%. L’euro scende a quota 1,12 e 10 contro dollaro.