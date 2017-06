Borse contrastate, riflettori su Londra

di Michela Coricelli La crisi diplomatica tra alcuni paesi arabi e il Qatar fa crollare la borsa di quest'ultima nazione a -5,7%.E il petrolio - pilastro dell'economia di quest'ampia regione - registra un rapido balzo in avanti.Aperture incerte per le borse europee, nella prima seduta della settimana dopo l'attacco a Londra. La borsa britannica è l'unica al di sopra della parità a +0,07% in questa settimana cruciale per le elezioni dell'8 giugno.Milano cede lo 0,48% e Parigi lo 0,22%.In Asia mercati freddi. Tokyo chiude praticamente piatta (-0,03%) dopo la scorsa settimana da record. In calo anche Shanghai.Lo spread, il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco, si restringe leggermente a 196 punti base (rendimento del nostro decennale al 2,24%).L'euro si rafforza e si scambia a 1,1276 contro il dollaro.