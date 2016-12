Borse da clima prefestivo. Fa eccezione Milano, la migliore in Europa

di Giancarlo Zanella I principali listini europei chiudono tutti intorno alla parità. Prevale il clima prefestivo. Scambi limitati e indici stabili. Non fa eccezione New York. Seduta animata invece a Piazza Affari che ha chiuso in progresso dell’1,17%, nettamente maglia rosa. Bene i titoli del credito dopo il decreto salva-banche. Sospesa Montepaschi dopo il tentativo di aumento di capitale sul mercato andato a vuoto e l’intervento pubblico. Sotto i riflettori, anche oggi, la vicenda Mediaset. Trascurato ormai il titolo di Segrate, l’attenzione si è rivolta a Telecom che ha guadagnato il 4,5%. Vivendi, maggiore azionista del colosso telefonico, non potrebbe infatti acquisire Mediaset perché la legge Gasparri vieta aggregazioni tra media e telecomunicazioni.Oggi, a Roma, Arnord de Puyfontaine, amministratore delegato di Vivendi è stato sentito dalla Consob, l’organismo di controllo della borsa. Dichiarazioni distensive al termine. I francesi vorrebbero un accordo con Fininvest per dare vita a un gruppo europeo. Sul mercato obbligazionario, la settimana termina con lo spread Btp-Bund a 158 punti base e il rendimento del nostro decennale all’1,81%. Infine, euro stabile scambiato con 1 dollaro e 4 cent.