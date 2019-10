Borse deboli, male le auto

di Sabrina Manfroi Seduta in calo per le Borse europee, appesantite dal ribasso di Wall Street, dai dazi e dall'attesa per il voto del Parlamento britannico sulla Brexit.Milano cede lo 0,25%, in linea con Francoforte e Londra mentre Parigi perde lo 0,6%. A Piazza Affari male i titoli industriali: Leonardo -3,26%, Fca -2,37%, Pirelli -2,59%, Moncler -3,42%.Spread a 131 punti base in chiusura. Euro si rafforza a 1,1160.