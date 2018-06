Mercati Borse deboli dopo Fed

di Paolo Gila Wall Street ieri sera ha chiuso in leggero calo, ma senza timori. La decisione della Fed di aumentare il costo del denaro dello 0,25% è dunque apparsa scontata, almeno agli investitori statunitensi.Diverso atteggiamento hanno invece avuto le borse asiatiche, tutte in flessione e contagiate dai dati sul rallentamento delle attività industriali in Cina.Debole l’apertura per le piazze europee, con arretramenti generalizzati intorno al mezzo punto percentuale, livello a cui si adegua anche Milano.Ora le attese sono per la decisione della Banca Centrale Europea, il cui consiglio direttivo è riunito a Riga e che potrebbe pronunciarsi sulle modalità per uscire dall’espansione monetaria.Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro intorno a quota 1 e 18.