Mercati Borse deboli, euro in altalena

di Paolo Gila L’apertura debole di Wall Street nel pomeriggio ha confermato il quadro di incertezza che le borse europee avevano già cominciato a manifestare in mattinata.In maniera corale le piazze del Vecchio Continente hanno ceduto intorno al mezzo punto percentuale, mentre Milano ha lasciato sul terreno lo 0,89%, con vendite sulle banche e sugli energetici mentre si sono apprezzati i titoli del lusso e della moda, in genere gli industriali, i telefonici e i farmaceutici. Sul versante dei cambi l’euro ha vissuto una giornata in altalena e ora incrocia il dollaro a 1,17 e 45.