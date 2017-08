Borse deboli, euro stabile

di Paolo Gila L’apertura in calo di Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq in calo di circa un terzo di punto, ha confermato il quadro di incertezza che le Borse europee avevano manifestato in mattinata.In maniera corale le piazze del Vecchio Continente cedono intorno allo 0,30%, con vendite sulle banche e sugli energetici mentre si apprezzano i titoli del lusso e della moda.Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,17 e 15.Aggiornamento ore 15,30