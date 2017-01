Mercati Borse deboli in Europa, positiva Wall Street

di Sabrina Manfroi Chiusura mista per le borse europee con Londra e Milano sotto la parita' (-0,06%), Parigi e Francoforte in lieve progresso. Una seduta poco mossa, nel giorno dell'insediamento di Donald Trump. A Wall Street gli indici guadagnano mezzo punto percentuale. Banche contrastate, con Ubi Banca -2,19%, Unicredit -1,47% Bper +1,59%, Banco Bpm +0,69%, Intesa Sanpaolo +0,49%. In evidenza i titoli energetici. Maglia nera Yoox, -4,25%.L'euro scambia a quota 1,0675 sul dollaro, spread a 159 punti base, il rendimento decennale e' al 2,0%.