Borse deboli, in attesa di Londra e Trump

Condividi

di Michela Coricelli L'attesa per le prime mosse concrete di Trump e per le dichiarazioni della premier britannica May sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue pesano sulle aperture delle borse. Londra cede lo 0,40%, Francoforte lo 0,72% e Parigi lo 0,70%.Milano è debole, ma appena al di sotto della parità (-0,05%).A Piazza Affari Fiat Chrysler cerca di archiviare la seduta negativa di ieri - sulla scia del duello Italia-Germania - e apre con un rialzo di oltre un punto percentuale. Fca fa sapere che le sue vendite nel 2016 in Europa sono cresciute del 14% a fronte di una media generale del mercato del 6,5%.Sotto i riflettori anche Mediaset, che cede oltre 4 punti, dopo le indiscrezioni di stampa che riferiscono di un prossimo possibile stop dell'Agcom a Vivendi.L'Agcom ha precisato poco fa che “l'istruttoria Mediaset-Vivendi” è “ancora in corso”, si concluderà entro centoventi giorni prorogabili di ulteriori sessanta.Spread tra Btp italiano e Bund tedesco a 158 punti base (rendimento: 1,86%). Euro in rialzo a 1,0659 sul dollaro. Sterlina sempre debole rispetto al biglietto verde, riflesso dei timori relativi alla Brexit.Ore 9.30