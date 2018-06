Mercati Borse deboli in attesa di Wall Street. Ancora positiva Milano

di Giancarlo Zanella Anche oggi, Milano è la piazza azionaria migliore in Europa anche se il rialzo è lontano dalla performance di ieri. Il listino principale guadagna mezzo punto percentuale. Bene anche Madrid. Deboli Londra e Parigi poco sotto la parità.C’è attesa per la riunione di domani della Federal Reserve che potrebbe intervenire sul costo del denaro. Anche a New York è prevista un’apertura in live ribasso dei mercati azionari.Tornando in Italia, oggi prima asta di giugno di nostri titoli di stato. Il Tesoro ha collocato 6 miliardi di € di Bot annuali. Doppia la richiesta rispetto all’offerta.Ritorno dell’interesse in positivo allo 0,55%, come non accadeva dall’ottobre del 2015. Lo spread Btp-Bund si attesta a 230 punti base con il rendimento del nostro decennale al 2,80%.Sul mercato valutario l’euro in leggero recupero, ma sempre poco sotto il cambio di 1 dollaro e 18 cent.