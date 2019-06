Mercati Borse deboli in calo Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio incerto per Wall Street dove pesa il riacuirsi delle tensioni commerciali con la Cina. DJ e Nasdaq sotto la parità . In Europa la seduta prosegue negativa, Milano cede lo 0,3%, in linea con le altre piazze europee. Risale lo spread, ora a 263 punti base, al 2,39% il rendimento decennale. Pochi i titoli positivi, tra questi Azimut +1,45%, Banca Generali +0,93%. Male i petroliferi, che risentono del calo del greggio, Tenaris -3,78% e Saipem -3,16%. male anche Bper che cede oltre il 2%. Stabile l’euro sul dollaro a 1,13.