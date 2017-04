Borse deboli, in leggero rialzo

Milano

di Sabrina ManfroiSeduta all'insegna dell'instabilità per le borse europee mentre dall'Asia poche le indicazioni con le piazze cinesi chiuse per festivita'. Tokyo chiude in calo dello 0,9%.Gli indici del vecchio continente sono poco mossi e volatili, in leggero rialzo. Bene Londra che sale dello 0,5%.Lo spread in apertura scende a 203 punti, il rendimento decennale si porta sotto il 2,3%Tra i titoli in evidenza Prysmian e Tenaris, +1,4%. Giu' A2a dopo i risultati presentati ieri, -2,2%, Telecom -1%. Euro stabile sul dollaro a 1,0660. Attesi i dati sulle vendite al dettaglio dell’Eurozona .aggiornamento ore 09:30