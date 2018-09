Mercati Borse deboli ma positive

di Sabrina Manfroi Avvio poco mosso, sopra la parità per Wall Street dopo il dato deludente sulle vendite al dettaglio in agosto.In Europa la seduta prosegue in lieve rialzo anche per Milano che ora sale dello 0,05%. Londra +0,33%, Francoforte +0,4%, Parigi +0,5%. Tra i titoli in evidenza Saipem +4,3%, Stm 1,7%, Moncler e Campari +1,6%.Sul fronte opposto ancora vendite su Recordati che cede il 2%.Lo spread resta sotto i 235 punti base, il rendimento decennale è ora al 2,78%, mentre quello dei T-Bond americani torna a toccare il 3%. Euro su dollaro a 1,1665.