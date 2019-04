Borse deboli, petrolio in rialzo

di Michela Coricelli Partenza cauta per le borse europee. Milano è l'unica sopra la parità (piatta a +0,03%), mentre le altre sono in calo: Francoforte cede lo 0,35%, Parigi lo 0,16% e Londra lo 0,08%.Anche i mercati asiatici hanno aperto la settimana all'insegna dell'incertezza. Tokyo cede lo 0,21%, Shanghai lo 0,05%, mentre Hong Kong guadagna lo 0,30%.Il petrolio torna a correre a causa della crisi in Libia: le quotazione riflettono i timori di una diminuizione dell'offerta. Il brent è sopra i 70 dollari al barile.L'euro è ancora debole a 1,1225 contro il dollaro. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è a 247 punti base, con il rendimento al 2,47%.