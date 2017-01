Borse deboli, risale l’Euro

di Sabrina Manfroi Dopo un avvio in rialzo, sulla scia di Tokyo, gli indici perdono terreno, nonostante i dati sulla fiducia deimanager (Pmi) migliori delle stime per l'Europa. Cali inferiori al mezzo punto percentuale per Londra Francoforte e Parigi. Male anche Milano che cede lo 0,25%. Dopo due sedute di guadagni scivola Banco Bpm-2,6%, mentre resta in luce Ubi Banca +2,7%, Intesa Sanpaolo +1,3%, Resta fuori dalle negoziazioni Mps alle prese con il nuovo piano industriale, mentre e' stato rinviato il vertice di Basilea 4, previsto per il 7 e 8 gennaio, in mancanza di un accordo tra Usa e Europa sulle nuove regole bancarie. A Piazza Affari Maglia rosa Ferragamo +3,6%. Pesante Stm, piu' volte in asta di volatilita', ora cede il -3,4%.L'euro risale sopra quota 1,04 sul dollaro. Il Brent di Londra e' a 55 dollari al barile. Si allarga lo spread a 160 punti base, il rendimento decennale sale all’1,85%.