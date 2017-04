Borse deboli, spread sopra i 200 punti

Condividi

di Sabrina Manfroi Gli indici del vecchio continente sono volatili, in una seduta senza grandi spunti, con le piazze cinesi chiuse per festivita'. Positiva Londra, +0,2%, Milano la peggiore -0,4%. Parigi e Francoforte sono in lieve calo.Tra i titoli in evidenza Moncler +1,8%, Recordati e Ferrari salgono di oltre l’1%.Giu' A2a dopo i risultati presentati ieri, -2,7%, Telecom -2,2%. Saipem -1,9%. Fuori dal Ftse Mib esordio positivo per Unieuro che debutta con un rialzo dello 0,8%.Lo spread e' a 204 punti, il rendimento decennale si porta al 2,3%