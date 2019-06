Mercati Borse deboli, tiene l'oro

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio debole per le borse europee, con ribassi introno allo 0,20% per i principali indici. Le tensioni Usa e Iran e l’attesa per il G20 continuano a pesare sui mercati mentre il taglio dei tassi da parte della Fed appare meno scontato. Spread stabile, 248 punti base, euro sopra 1,1360 sul dollaro. In una giornata di attesa, salgono i titoli petroliferi e Ferragamo (+2,5%), negativi Fca e Telecom. Atlantia maglia nera -2,8%. Sempre sopra i 1400 dollari l’oncia l’oro, che ieri ha toccato il massimo degli ultimi 6 anni a 1.440 dollari.