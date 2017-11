Borse deboli, Euro sotto 1,16

di Sabrina Manfroi Apertura contrastata per Wall Street. il Dow Jones è poco sotto la parità.In Europa la seduta prosegue mista, con Londra che si discosta dalle altre piazze europee, tutte in calo. Milano cede lo 0,12%, appesantita dal comparto bancario. Tra i peggiori, Bper -1,5%, Banco Bpm -1,27%. Male anche Mediaset -1,35% e Campari -1,90%. In evidenza Yoox, +1,9%, e i titoli energetici.In rialzo il prezzo del petrolio, Il Brent di Londra è a 62,5 dollari al barile. Scende l'euro, sotto 1,16 sul dollaro.