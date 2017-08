Borse deboli, voci su Fca spingono il titolo

di Michela CoricelliRestano negative le borse europee, caute in attesa dell'apertura del vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole (giovedì negli Stati Uniti) e di possibili sviluppi nella crisi internazionale tra Usa e Corea del Nord.Poco dopo mezzogiorno Milano cede lo 0,23%, Londra lo 0,14%, Francoforte lo 0,37% e Parigi lo 0,40%.A Piazza Affari brilla il titolo Fiat Chrysler dopo le nuove indiscrezioni pubblicate da Automotive News: il colosso cinese Great Wall ha confermato il suo interesse per il marchio Jeep. Da parte sua Fca ha precisato di non essere stata "approcciata da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business".Il titolo guadagna oltre il 3%.L'euro si mantiene al di sotto della soglia dell'1,18 contro il dollaro.aggiornamento ore 12:30