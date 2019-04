Mercati Borse deboli. Petrolio sugli scudi

di Sabrina Manfroi Avvio in calo per le borse europee dopo la minaccia di nuovi dazi per 11 miliardi di euro all’Europa da parte di Trump.Londra Parigi e Francoforte segnano perdite inferiori al mezzo punto percentuale, mentre Milano svolta sopra la parità dopo il rialzo delle stime di crescita da parte dell’Istat per il 2017.Invariato il pil 2018. Spread stabile, a 248 punti base, rendimento decennale al 2,48%.Stabile anche l’euro sul dollaro a 1,1260. Ancora alta invece la tensione sul petrolio, come conseguenza della guerra in Libia, col Brent sopra i 70 dollari al barile.