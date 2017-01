Mercati Borse, dopo il discorso di Teresa May giù Londra, bene Milano con i bancari A Milano il Ftse Mib è l'unico listino positivo

di Riccardo VenchiaruttiLe parole del premier britannico, che ha di fatto tracciato la via per un'uscita dura dall'Unione Europea e dal Mercato Comune, non hanno spaventato i mercati che restano incerti ma hanno indebolito ulteriormente la borsa di Londra che ora cede oltre un punto, mentre Parigi lascia lo 0,32% e Francoforte lo 0,13%. A Milano il Ftse Mib è l'unico listino positivo + 0,34% grazie alla buona performance dei titoli bancari: Banco BPM sale del 4 %, Unicredit del 4 e mezzo, Ubi Banca del 2,74.Il mercato sembra credere ad uno stop preventivo dell'AGCOM sull'opa di Vivendi visto che il titolo di Mediaset cede il 2%, sale invece Fiat +1,36% dopo i dati molto positivi delle immatricolazioni 2016 che sembrano aver messo in secondo piano, almeno per un giorno, la vicenda emissioni. Luxottica cede mezzo punto dopo la galoppata di ieri seguita alla maxifusione con i francesi di Essilor. L'euro scambia a 1,07 sul dollaro lo spread è a 158 punti base.