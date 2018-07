Borse ed Euro in calo

di Paolo Gila Inizio di settimana negativo per le Borse europee, che hanno scontato le tensioni in Asia per la guerra commerciale e le incertezze per la situazione politica tedesca.In questo contesto Milano ha perso lo 0,92%. La peggiore è stata Londra con –1,17%. Francoforte ha chiuso a –0,55% mentre Parigi ha perso lo 0,88%.Debole anche Wall Street nel pomeriggio, con il prezzo del petrolio in leggero calo.Sul mercato dei titoli di stato lo spread btp/bund ha chiuso a 236 punti base e il il rendimento dei nostri decennali si è abbassato al 2 e 66%.L’euro ha perso terreno contro dollaro, scambiato ora a 1,16 e 05.