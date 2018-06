Mercati Borse e euro in calo

di Paolo Gila Apertura in calo per tutte le piazze europee, che risentono della chiusura in flessione di Tokio, - 0,75% stamane.Milano e Francoforte hanno segnato -0,40% nelle prime battute, Londra avanza in leggero rialzo, mentre Parigi cede lo 0,27%.A Piazza Affari sono in vendita Snam, Poste e Terna. Sul mercato secondario dei titoli di stato lo spread è a 219 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2,59%.In arretramento anche l’euro, che scende a 1,15 e 80 contro dollaro.