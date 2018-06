Borse ed euro in crescita, giù lo spread

di Paolo Gila In recupero tutti i listini europei dopo la brusca frenata di ieri. Nel giorno in cui entrano in vigore i dazi varati dall’Unione europea gli investitori sono però selettivi.In evidenza torna Atene, +1,25%, dopo la decisione dell’Eurogruppo di far rientrare la Grecia sul mercato dei capitali con la chiusura del piano di aiuti. Si rasserena il clima sull’area euro e la moneta unica si rafforza sul dollaro, a quota 1,16 e 75.In questo quadro Londra e Parigi avanzano di tre quarti di punto, Francoforte resta piatta a +0,21% con i titoli automobilistici tedeschi ancora in stato di debolezza.Milano guadagna lo 0,94% grazie agli acquisti massicci sui bancari mentre Fca perde mezzo punto.Sul mercato secondario dei titoli di stato lo spread btp/bund scende a 232 punti base, con il calo del rendimento dei nostri decennali al 2 e 67%.