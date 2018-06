Borse ed euro in recupero

di Paolo Gila Provano a rialzare la testa i listini europei dopo la brusca frenata di ieri. Milano ha aperto le contrattazioni in rialzo dello 0,30% in linea con l’andamento di Londra e Parigi, mentre Francoforte appare neutrale.In acquisto i titoli bancari e gli industriali, restano invece deboli gli automobilistici. In recupero anche lo spread che scende a 232 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 68%.Segnali di rafforzamento per l’euro, che sale a 1,16 e 70 contro dollaro