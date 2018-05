Mercati Borse e spread in altalena

Condividi

di Paolo Gila Un’altra giornata nervosissima per i mercati, con la tensione che si è manifestata per tutto il giorno. Milano ha chiuso con un calo del 2,65%, affiancata dal -2,58% di Madrid, altro paese in mezzo a una velenosa crisi politica.Deboli anche gli altri listini europei con Francoforte e Zurigo che hanno lasciato sul terreno circa un punto e mezzo. Parigi e Londra invece hanno perso un punto e un quarto.Spread a 280 punti base con il rendimento dei decennali al 3,08%, mentre continua a indebolirsi l’euro, sceso a 1,15 e 50 contro dollaro.