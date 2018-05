Mercati Borse ed Euro in calo, torna a salire lo spread

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari in calo anche nella seconda parte di seduta: l'avvio negativo di Wall Street contribuisce a tenere sotto pressione tutti i mercati europei. L'indice Dow Jones in apertura segna -0,52%, il Nasdaq dei titoli tecnologici -0,53%.A Milano, l'indice principale perde l'1,50% con vendite sui titoli bancari e in tutti gli altri settori. E proseguono le vendite anche sui titoli di Stato, con il rendimento del nostro decennale risalito al 2,41% e lo spread rispetto ai Bund tedeschi di riferimento - che ieri si era ridimensionato - tornato sui 191 punti base.Fra gli altri listini principali Francoforte -1,58%, Parigi -1,30%, Madrid -1,38%, mentre Londra limita la flessione allo 0,84%.Seduta di passione anche per l'Euro, che si è indebolito ulteriormente, scendendo a 1,1689 nel cambio con il Dollaro.