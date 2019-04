Borse ed euro, calma piatta

di Paolo Gila Avvio in zona di neutralità per tutte le borse europee, che ieri avevano corso molto insieme a Wall Street. La clama che è prevalsa in Asia nella notte si è trasferita sul Vecchio Continente.Le borse viaggiano intorno alla parità, con Milano che segna +0,02% in linea con Parigi e Francoforte. Londra segna +0,25%.Stabili anche spread btp/bund a 254 punti base (rendimento dei nostri decennali al 2 e 51%). Euro contro dollaro poco sotto quota 1 e 12.