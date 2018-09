Borse ed euro in crescita

Milano

di Paolo GilaSeduta positiva per Piazza Affari e per gli altri listini europei anche grazie al buon andamento del Dow Jones a New York nel pomeriggio.Milano, Londra e Francoforte hanno visto segnare un progresso intorno al mezzo punto percentuale mentre Parigi è avanzata di quasi un punto.In risalita lo spread a 238 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 78%. Segnali di rafforzamento per l’euro che ora viene scambiato a 1,16 e 45 contro dollaro.