Borse europee ancora in ripresa, Tokyo +0,7%

di Maria Giovanna Lorena Le borse europee iniziano l'ultima seduta del mese di agosto con gli indici in rialzo: gli investitori rafforzano con nuovi acquisti i movimenti di ieri. Milano guadagna dopo le prime contrattazioni lo 0,40%, Francoforte sale dello 0,59%, Parigi dello 0,47% e Londra dello 0,30%, dopo il rialzo di Tokyo stamane +0,7%.Dopo la pressione dei giorni scorsi dovuta alle tensioni geopolitiche legate alla Corea del Nord, i mercati si mostrano più calmi in una giornata densa di dati macroeconomici, a cominciare in mattinata da quelli su disoccupazione e inflazione nel nostro paese e nella zona Euro.Sul fronte del titoli di Stato, apre invariato a 172 punti base lo spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi di riferimento. Mentre sui mercati valutari, il Dollaro conferma la ripresa e l'Euro si attesta sotto quota 1,19 a 1,1890 in avvio di seduta.