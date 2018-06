Mercati ​Borse europee ancora positive. In rialzo anche l’Asia

di Giancarlo Zanella Segno più anche questa mattina per i principali mercati azionari. In Asia Tokio ha guadagnato lo 0,33%, Shanghai sfiora l’1%. In rialzo tutti i listini europei con Francoforte, il migliore, che guadagna intorno al mezzo punto percentuale.Per quanto riguarda Milano, l’indice dei quaranta titoli principali, che ieri ha recuperato interamente le perdite della settimana scora, segna un modesto progresso di tre decimi di punto.Sul mercato obbligazionario da segnalare oggi la prima asta di giugno di nostri titoli di stato. Il Tesoro colloca 6 miliardi di euro di Bot annuali.Nel contempo, lo spread Btp-Bund si riduce ancora. Questa mattina 228 punti base dividono i due decennali con il rendimento del nostro Btp a 10 anni che scende sotto il 2,8%.Debole infine l’euro che rimane sotto il cambio di 1 dollaro e 18 cent.