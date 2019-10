Mercati Borse europee caute. Dazi, poche attese per i colloqui Usa-Cina

di Fabrizio Patti Gli indici delle principali piazze finanziarie europee sono poco sopra o poco sotto la parità, con l’indice Eurostoxx 50, che pesa i principali 50 titoli dell’Eurozona, che segna +0,01 per cento. Ftse Mib di Milano -0,05%.La mattina è stata aperta dai nuovi dati negativi sull'industria tedesca. Gli ordini per la manifattura sono scesi ad agosto dello 0,6%, rispetto a luglio, contro un calo atteso dello 0,3%. Rispetto a un anno prima la discesa è del 6,7 per cento.E' alle spalle, quindi, l'ottima performance dei mercati statunitensi di venerdì, dopo i dati sulla disoccupazione ai minimi da 50 anni. Oggi le borse cinesi sono chiuse per festività, -0,16% per Tokyo.Cresce l’attesa per l’incontro a Washington, giovedì, tra Usa e Cina, rappresentata dal vicepremier cinese Liu He. Bloomberg anticipa che i delegati chiederanno di restringere i temi della trattativa. Non dovrebbero esserci impegni a riformare la politica industriale cinese o i sussidi governativi, che sono stati oggetto delle lamentele della controparte americana. Alcuni analisti mettono in relazione l’irrigidimento nella trattativa con la richiesta di impeachment per il presidente Trump da parte dei Democratici al Congresso.I mercati registrano anche la nota economica sull’andamento dell’economia dell’Istat, secondo cui “l’indicatore anticipatore ha mantenuto un profilo negativo, suggerendo il proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi".Tra i singoli titoli, i maggiori rialzi a Piazza Affari per Poste Italiane, Saipem e Amplifon, attorno al +2%. Peggiori andamenti per Ferrari, Prysmian, giù di sette decimi di punto, e per Nexi e Diasorin, negative per poco più di un punto percentuale.