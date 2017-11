Borse europee caute in avvio

di Paolo Gila Avvio poco mosso per Piazza Affari (-0.02%) e per gli altri listini europei, che risentono dell’andamento stabile di Tokio stamane (+0.04%).Gli operatori guardano al viaggio di Trump in Asia (in calendario tappe in Giappone, Corea, Cina, Vietnam e Filippine) per ridisegnare le relazioni commerciali e rivedere il TPP (Trans Pacific Partnership).L’euro viaggia contro dollaro poco sopra quota 1 e 16 mentre il petrolio si è apprezzato e ora si trova oltre il 62 dollari il barile per il brent. Un fattore che ha scatenato gli acquisti sui petroliferi, anche a Milano dove l’azione più scambiata in avvio è stata proprio Saipem (+1,6%).