Mercati Borse europee caute in avvio di seduta

di Maria Giovanna Lorena Borse europee prudenti in avvio di seduta. Milano poco sopra la parità: +0,10%, in lieve calo Francoforte -0,20% e Parigi -0,17%.La questione dei dazi, varati ieri sera dal presidente americano Trump, continua ad agitare i mercati, mentre la svolta nei rapporti tra Corea del Nord e Stati Uniti questa mattina aveva spinto le piazze asiatiche: Seul +1%, Tokyo +0,47% in chiusura.Sul listino di Milano, scatta Telecom, già ieri tra i migliori, +2%, mentre si ferma la corsa di Mediaset, che staziona sulla parità.In evidenza poi Creval +2%: l'istituto, che ha chiuso ieri l'aumento di capitale, ha raccolto sul mercato l'83% dei 700 milioni richiesti.Sui mercati valutari l'Euro si conferma sotto quota 1,24 nel rapporto con il Dollaro, a 1,2320 in avvio di seduta.