Borse europee caute in avvio di seduta, Tokyo chiude in rialzo

di Maria Giovanna Lorena Dopo il rialzo di Tokyo +0,9% in chiusura, è prudente l'avvio di seduta delle borse europee. Londra -0,15%, Francoforte +0,21%, Parigi +0,13%; lievemente positiva anche Milano, +0,14%.Sul listino milanese, in evidenza Ubi Banca, +4,5%: dopo il via libera della Banca d'Italia, l'istituto ha sottoscritto il contratto per l'acquisizione del 100% delle tre good banks, le nuove Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti.All'opposto, titolo peggiore sul listino Mediaset, -2%.C'è cautela da parte degli investitori, che attendono indicazioni dai prossimi appuntamenti, a partire dalla riunione oggi del direttivo della Bce. Secondo le attese, dovrebbe lasciare tutto invariato per quanto riguarda i tassi, sempre a zero. Come sempre gli operatori presteranno attenzione alle parole del presidente, Mario Draghi, che terrà una conferenza stampa per spiegare le decisioni prese dal direttivo, nel primo pomeriggio.Sui mercati valutari Euro a quota 1,0640 sul Dollaro. La divisa americana ha frenato la sua discesa, si era portata ai minimi da inizio dicembre.In rialzo il prezzo del petrolio: 51,4 dollari per barile il greggio americano, 54,4 dollari il Brent europeo.Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 159 punti bse, sui livelli di ieri.Ore 9.30